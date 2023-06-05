Британський телеканал Sky News отримав доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні. Британські органи безпеки стверджують, що цей контракт має 100-відсоткову достовірність.

У 16-сторінковому документі від 14 вересня 2022 року йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів і ракет різного розміру на загальну суму трохи більше 1 млн доларів.

Джерело передало телеканалу документ разом з п'ятьма сторінками нібито пов'язаного контракту, який містить стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 тис. доларів.

«Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний», – стверджує джерело в органах безпеки Великої Британії.

Sky News показав документи прем'єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо буде встановлено, що він заслуговує на довіру.

«Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно», – сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

«Коли нам буде надана інформація, ми будемо намагатися оцінити її і підтвердити. І, звичайно, ми будемо приймати рішення на основі цього», – зазначив у свою чергу британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Пристайко також заявив, що контракт, якщо він справжній, є доказом того, що у Росії закінчуються військові запаси.

У квітні стало відомо, що Іран доставляє Росії зброю кораблями через Каспійське море. Тоді йшлося про снаряди та патрони. Крім того, в Москві регулярно приземляється вантажний літак Іл-76, який прибуває з Ірану. Ймовірно, ним також доставляють товари військового призначення.

Нагадаємо, що Іран також надав Росії сотні ударних дронів-камікадзе Shahed 136/131, якими воєнні злочинці регулярно завдають ударів по об’єктах цивільної, критичної та військової інфраструктури.