Внаслідок обстрілу «Нової пошти» на Харківщини загинуло 8 людей

У лікарні помер 29-річний працівник «Нової пошти», який перебував у реанімації після ракетного удару росіян по терміналу. Про це у п’ятницю, 3 листопада, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Таким чином кількість загиблих зросла до восьми.

За словами Олега Синєгубова, станом на 3 листопада в лікарні перебувають сім постраждалих: шестеро людей у хірургії та один – у нейрохірургії. Стан пацієнтів стабільний.

Нагадаємо, у суботу, 21 жовтня, 2023 року близько 22:15 росіяни ракетами обстріляли Харківську область. Одна з ракет влучила в термінал «Нової пошти». За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Тоді повідомляли про шістьох загиблих та 16 поранених. 30 жовтня кількість загиблих зросла до семи. Всі постраждалі – працівники підприємства.