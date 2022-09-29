Троє українських морських піхотинців змогли повернутися на підконтрольну Україні територію

Троє українських морських піхотинців, які 6 місяців переховувалися в зоні російської окупації, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію. Протриматися півроку на підконтрольній росіянам території вони змогли завдяки завдяки підтримці місцевих мешканців, які постачали їм ліки та їжу.

В Головному управлінні розвідки розповіли, що отримали інформацію про те, що в одному з окупованих міст на сході України переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти – двоє чоловіків та жінка.

«У березні під час бойових дій чоловіки отримали поранення, внаслідок цього їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Всі троє були змушені переховуватись в зоні окупації. Протриматись протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти харчування», – повідомили у розвідці.

Зазначається, що для повернення українських захисників оперативні підрозділи ГУР МО, ДБР, НАБУ та Національної поліції провели оперативну комбінацію з евакуації, внаслідок якої українські морпіхи змогли залишити окуповану територію.

Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що з російського полону звільнили ще шістьох українців: чотирьох морських піхотинців та двох цивільних. Загалом у російському полоні залишаються близько 2500 українців.