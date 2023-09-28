Усі три документи про народження дітей, на основі яких молодий чоловік хотів виїхати за кордон, виявилися фальшивими

Прикордонники затримали 22-річного закарпатця, який спробував незаконно виїхати за кордон як багатодітний батько. Він надав для контролю три підроблені свідоцтва про народження дітей. Інцидент трапився в пункті пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною.

Як розповіли у четвер, 28 вересня, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 22-річний чоловік прямував автобусом з України до Словаччини через пункт пропуску «Ужгород». Разом з паспортом він надав прикордонникам на контроль три свідоцтва про народження дітей – 2020, 2021 та 2022 року народження, та планував виїхати як багатодітний батько.

Молодий чоловік запевнив, що прямує до двох доньок та сина у Німеччину.

Однак, під час перевірки документів правоохоронці встановили, що усі три свідоцтва підроблені. Окрім того, оперативні співробітники Чопського прикордонного загону з'ясували, що вдаваний «багатодітний батько» взагалі не має дітей, а документи купив за 5000 грн.

Чоловікові відмовили у пропуску через кордон. На місце події викликали поліцейських. Закарпатцеві загрожує кримінальна відповідальність за підроблення документів (ст.358 ККУ).