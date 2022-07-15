СБУ підозрює 23-річного мешканця Чернівецької області у підтримці агресії РФ проти України та у виправдовуванні дій окупантів. За даними слідства, хлопець у червні 2022 року в Instagram запостив відео, в якому звинуватив українців у війні з Росією, зазначив, що підтримує дії РФ та російського президента Путіна. За це йому загрожує до п’яти років ув'язнення.

Про оголошення підозри 23-річному буковинцю у п’ятницю, 15 липня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області. Як зазначають правоохоронці, мешканець області на своїй сторінці Instagram опублікував відео, на якому озвучив підтримку збройної агресії РФ і підконтрольних їй незаконних збройних формувань проти України.

«Він намагався перекласти вину за розв’язану РФ війну на громадян нашої держави та виправдовував дії вищого політичного керівництва країни агресора. Це відео горе-блогера миттєво «розлетілося» в мережі інтернет», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури додають, що відео хлопець поширив у червні 2022 року. «У розповсюдженому контенті він виправдовував злочинні дії окупантів, возвеличував президента країни-агресора та представників незаконних збройних формувань, утворених у 2014 році на території Донецької та Луганської областей. Також заперечував тимчасову окупацію частини територій України», – уточнюють у прокуратурі.

Наразі 23-річному мешканцю Буковини повідомили про підозру за ч.2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.