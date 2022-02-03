Софія П. проживала з сином у готелі і часто залишала його одного наніч

24-річну жінку, яка залишила свого хворого на ковід сина одного в готелі у Львові, оштрафували на 850 грн. Соцслужба також намагається позбавити жінку батьківських прав.

Як повідомляв ZAXID.NET, 24-річна мешканка Харкова Софія П. певний час жила з 6-річним сином в готелі Advenus біля ТВК «Південний». У жовтні 2021 року працівники готелю звернулись до соціальних служб і повідомили, що жінка постійно залишає свого сина одного на ніч.

28 жовтня працівники соцслужб і ювенальної поліції приїхали в готель і виявили, що у номері неприбрано і хлопчик живе в антисанітарних умовах. Під час розмови з поліцейськими Софія П. поводилась агресивно і не могла пояснити, чому залишає сина на ніч одного. 6-річного хлопчика забрали в лікарю, бо в нього виявився позитивним тест на коронавірус, а на маму склали адмінпротокол.

Суддя Залізничного районного суду Ірина Мруць розглянула протокол щодо Софії П. і визнала жінку винною у неналежному догляді за дитиною. Так, суд оштрафував жінку на 850 грн.

Відомо, що Софія П. родом з Харкова, з багатодітної проблемної сім’ї, яка перебуває на обліку у соцслужбі. У 2019 році жінка поїхала до Львова і залишила свого сина його бабусі в Харкові, яка зловживає алкоголем. Потім Софія П. забрала сина до Львова і певний час жила з ним у подруги, а згодом перестала виходити на зв’язок. Тоді хлопчика забрали до притулку, але згодом повернули матері. Зараз соцслужба Харкова знову намагається позбавити Софію П. батьківських прав, але уже в апеляційному порядку.

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Якщо ви стали свідком недбалості чи насильства щодо дітей – звертайтесь до Львівського міського центру соціальних служб (сайт, Facebook, Instagram).

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