У ДТП постраждав мотоцикліст та його пасажир

У середу, 28 червня, у Трускавці на Львівщині сталася аварія за участі легковика Peugeot 301 та мотоцикла. У результаті мотоцикліста та його пасажира госпіталізували до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:00 на дорозі «Східниця-Пісочна» у Трускавці. Відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 301, яким керував 55-річний мешканець одного з сіл Львівського району, та мотоцикла Aprilia Pegaso 650, за кермом якого був 33-річний житель Стебника.

Зіткнулися автомобіль Peugeot 301 та мотоцикл (фото поліції)

Унаслідок ДТП водій двоколісного та його 29-річний пасажир, мешканець Трускавця, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Про важкість травм в поліції не уточнюють.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.