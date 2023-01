Транспортне командування США відправило першу партію бойових машин Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу, що була оголошена на початку цього року. Про це повідомляє з посиланням на Пентагон профільний сайт DVIDShub.

Як повідомляється, вантаж, що містить понад 60 Bradley, залишив береги Норт-Чарлстона, що у Південній Кароліні, минулого тижня. Він має забезпечити українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту кордонів від незаконного вторгнення Росії.

«Ситуація в Україні дійсно вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення та складність проектування та підтримки потужності», – сказала командувачка Транспортного Командування Збройних сил США Жаклін Ван Овост.

«Наша підтримка України була б неможливою без міцних відносин, які ми маємо з нашими союзниками та партнерами, які забезпечили доступ, базування та політ для полегшення доставки допомоги», – продовжила вона.

Інформацію про відправку військової техніки також підтверджують американські ЗМІ. Зокрема, кореспондент Fox News Лукас Томлінсон в Twitter написав, що бойові машини піхоти M2 Bradley, які увійшли до нового пакета військової допомоги від США, вже прямують до України. Він також оприлюднив відповідне фото.

More than 60 American Bradleys heading to Ukraine after leaving Charleston, South Carolina last week: Pentagon pic.twitter.com/dCUcjUU2V4