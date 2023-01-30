Понад 60 Bradley вирушили в Україну ще минулого тижня

Транспортне командування США відправило першу партію бойових машин Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу, що була оголошена на початку цього року. Про це повідомляє з посиланням на Пентагон профільний сайт DVIDShub.

Як повідомляється, вантаж, що містить понад 60 Bradley, залишив береги Норт-Чарлстона, що у Південній Кароліні, минулого тижня. Він має забезпечити українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту кордонів від незаконного вторгнення Росії.

«Ситуація в Україні дійсно вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення та складність проектування та підтримки потужності», – сказала командувачка Транспортного Командування Збройних сил США Жаклін Ван Овост.

«Наша підтримка України була б неможливою без міцних відносин, які ми маємо з нашими союзниками та партнерами, які забезпечили доступ, базування та політ для полегшення доставки допомоги», – продовжила вона.

Інформацію про відправку військової техніки також підтверджують американські ЗМІ. Зокрема, кореспондент Fox News Лукас Томлінсон в Twitter написав, що бойові машини піхоти M2 Bradley, які увійшли до нового пакета військової допомоги від США, вже прямують до України. Він також оприлюднив відповідне фото.

More than 60 American Bradleys heading to Ukraine after leaving Charleston, South Carolina last week: Pentagon pic.twitter.com/dCUcjUU2V4 — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) January 30, 2023

Зазначимо, що США у новому транші виділяють Україні БМП Bradley (повідомлялось про 50 одиниць) з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тисячами 25-міліметрових набоїв у комплекті; 100 бронетранспортерів M113; 55 броньованих автівок MRAP; 138 транспортерів HMMWV. Крім того, в Україну буде відправлено 18 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів, 60 тисяч снарядів до них, а також 18 машин підвезення боєприпасів. Окремо буде надано 500 високоточних 155-міліметрових снарядів та 1200 боєприпасів дистанційного мінування.

Пакет також включає 36 буксируваних гаубиць калібру 105 міліметрів та 95 тисяч снарядів до них. Крім того, США нададуть 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм, додаткові боєприпаси для HIMARS; протиповітряні ракети RIM-7; 4 тис. авіаційних ракет Zuni та 2 тисячі протитанкових ракет.

До нового пакету допомоги, крім того, увійдуть снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; прилади нічного бачення, оптика, запчастини та інше польове обладнання.

Загальне фінансування пакета становить 3 млрд 75 млн доларів, у тому числі 2,85 млрд в межах Presidential Drawdown (виділення зброї з ресурсів Пентагону за повноваженнями президента США), а також 225 млн за програмою зарубіжного військового фінансування для модернізації ЗСУ.

Що відомо про M2 Bradley?

M2 Bradley – основна бойова машина піхоти армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems.

Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий – 600. В арсеналі БМП – бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси, пише портал «Мілітарний».

Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C.

До України надійдуть бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS.

Модернізовані машини отримали нову бойову інформаційно-керуючу систему, яка дозволяє обмінювати інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої.

Також на БМП встановлено тактичну навігаційну систему TACNAV (Tactical Navigation System) з приймачем GPS. M2A2 ODS має встановлену цифрову систему орієнтування DCS (Digital Compass Systems).

Захист машини вдосконалений інфрачервоною системою пасивного захисту від ПТРК.