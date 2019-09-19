Аваков хоче взяти на поруки ветерана ООС, який «замінував» міст Метро в Києві

У «мінера» мосту Метро були проблеми з працевлаштуванням, з грошима, а також з його дівчиною

Голова МВС Арсен Аваков має намір просити взяти на поруки ветерана ООС Олексія Белька, який 19 вересня «замінував» міст Метро в Києві. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Затриманий вчора на мосту в Києві «мінер» екс-старший сержант Олексій Белько зробив дурні дії, перебуваючи під дією наркотиків.. правда і це.. Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати - це і наша з вами відповідальність теж... Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і «жити нормальним життям» як він каже.. Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта», – написав він і зазначив, що правоохоронці допоможуть Бельку пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново.

Міністр також оприлюднив відео допиту підозрюваного на якому Белько каже, що опинився в нелюдських умовах і хотів звернути на себе увагу. Він зізнається, що не мав при собі вибухівки, але підтверджує, що був під дією наркотиків.

«Я перебуваю в стані наркотичного сп'яніння. Колов наркотики собі, шість днів не спав... Мені довелося жити на вулиці ... На міст виїхав, щоб нікому не нашкодити ... Побачивши хлопців з «КОРДа «відразу здався. Не збирався нічого підривати, підривати було нічого. У машині знаходилися мої особисті речі: документи, дві зареєстровані зброї: помпова рушниця Hatsan і самозарядний карабін Симонова...«Я живу чесно, не порушую закон. Єдине, що хочу від життя: жити, сім'ю, і займатися улюбленою роботою - службі своїй Батьківщині - Україні. І повернути Крим швидше», – розповів він.

Водночас, як повідомив начальник Національної поліції Києва Андрій Крищенко, поліція не висуватиме «мінеру» київського моста Метро, колишньому бійцю АТО Олексію Бельку підозру в підготовці теракту.

«Це узгоджена з прокуратурою позиція, його будуть притягувати за двома статтями: хуліганство (ч. 4 ст. 296) і хибне повідомлення про мінування (ст. 259)», – сказав Крищенко.

Начальник поліції сказав, що в Белька не було вибухівки, тільки карабін і помпова рушниця, з якої він стріляв по поліцейському дрону.

«Вибухівки не знайшли ні при ньому, ні в автомобілі», – повідомив Крищенко.

Міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда, своєю чергою, переказала вибачення від Белька.

«Я хочу переказати від Олексія, що він просить пробачення, зокрема в жителів міста Києва, за незручності через його вчинок. Він сказав, що не збирався підривати міст, а тільки хотів привернути до себе увагу», – сказала міністерка.

За її словами, у нього були проблеми з працевлаштуванням і, відповідно, з грошима, а також з його дівчиною.

«У такому стані він вчинив учорашні дії», – пояснила Коляда, яку цитує LB.ua.

Як інформував ZAXID.NET, 18 вересня близько 16:00 у Києві перекрили міст Метро через Дніпро, оскільки озброєний чоловік, який зупинився на мосту в білому автомобілі Opel, почав погрожувати вибухом.

Чоловіка ідентифікували як 42-річного уродженця Криму, колишнього військового на ім'я Олексій Белько.

Операція з його затримання тривала чотири години, його нейтралізували близько 20:00.