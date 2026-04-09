Кирило Буданов розповів, як атаки на нафтові обʼєкти Росії впливають на переговори

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов пояснив, що атаки України на нафтові термінали в Росії посилюють переговорну позицію. Про це він розповів під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад у четвер, 9 квітня, передає «Укрінформ».

Під час брифінгу Кирила Буданова запитали, чи впливають на переговори удари по російських нафтових терміналах. Голова ОП відповів, що «точно впливають. Це і так очевидно». Крім того, він висловив впевненість, що під час наступного раунду перемовин з російською делегацією «ми почуємо багато чого нового».

«У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою. Ми маємо робити все для того, щоб наша переможна позиція підсилювалася. І будь-які засоби для досягнення мети виправдані й правильні», – зазначив Кирило Буданов.

За словами Кирила Буданова, до України надходили прохання від партнерів щодо припинення ударів по нафтових терміналах РФ. За словами голови Офісу Президента, такі прохання пролунали на тлі занепокоєння щодо цін на нафту у світі. Проте, зауважив Буданов, Україна не планує відмовлятися від атак на російські обʼєкти.

«Їх можна зрозуміти, це їх правда, але ж є ще наша правда і наш національний інтерес. І він саме такий, як і є. Ми не припиняємо», – підсумував Кирило Буданов.

Зауважимо, що 31 березня інформагенція Bloomberg повідомляла, що низка ударів безпілотників по ключових російських нафтопортах у Балтійському регіоні спричинила різке падіння експорту нафти та значні фінансові втрати для Кремля. Йдеться про порти «Приморськ» і «Усть-Луга», які протягом тижня кілька разів потрапляли під атаку. За підрахунками Bloomberg, через це Росія втратила понад 1 млрд доларів за тиждень.

Крім того, 6 квітня ABC News із посиланням на зведення Повітряних сил ЗСУ та Міністерства оборони РФ повідомило, що у березні 2026 року українські військові застосували більше ударних безпілотників по території Росії, ніж російська армія – по Україні.

У квітні 2026 року Сили оборони продовжили удари по обʼєктах на території Росії. Зокрема, 5 квітня порт «Приморськ» у Ленінградській області знову потрапив під дронову атаку. Вибухи також пролунали у промзоні міста Кстово Нижньогородської області Росії, де розташований нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез». Того ж дня під удар потрапив нафтовий термінал «Шесхаріс», що розташований у Новоросійську в Краснодарському краї.

У ніч на 9 квітня дрони вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Кримська», що також розташована у Краснодарському краї Росії.

Водночас 6 квітня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна передала через США пропозицію Росії щодо встановлення енергетичного перемирʼя. Президент запевнив, що у разі припинення атак з боку Росії, Україна відповість дзеркально. Однак Москва не відреагувала на пропозицію. Крім того, росіяни відкинули пропозицію про встановлення режиму тиші під час Великодня.