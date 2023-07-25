На Буковині до 9 років тюрми засуджено місцевого жителя, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Злочин трапився в 2016 році. 50-річний чоловік проживав по сусідству з дитиною і коли нікого не було вдома, то вчинив насильницькі дії над дівчинкою. Після того одразу виїхав за кордон. Засудити за зґвалтування вдалося після того, як підозрюваний повернувся в Україну.

Правоохоронці довели, що у березні 2016 року річний 50-річний чоловік перебуваючи за місцем свого проживання у селі Мамаївці, колишнього Кіцманського району, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної доньки своїх сусідів. Дівчинка добре знала сім’ю обвинуваченого та неодноразово бувала у них дома.

«Після скоєного чоловік покинув територію України та упродовж 6 років переховувався від органів слідства. Підозрюваний повернувся в Україну у 2022 році. Після того, як його розшукали, то затримали», – повідомляє прокуратура Буковини.

Чернівецький суд визнав винним жителя Чернівців у зґвалтуванні малолітньої дитини. Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі. Також відомості про ґвалтівника внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.