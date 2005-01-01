Через ремонт дороги на три дні обмежено рух транспорту через село Лішня на Дрогобиччині

Ремонтуватимуть ділянку від межі Дрогобича до повороту на Нагуєвичі

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 12:582100

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Через ремонт дороги на три дні обмежено рух транспорту через село Лішня на Дрогобиччині
фото Служби автомобільних доріг
Продовжуються ремонти на дорозі Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий

Через ремонт дороги на три дні буде обмежено рух транспорту від межі м. Дрогобич до повороту на с. Нагуєвичі. Із 18 по 20 червня у зв’язку з ремонтом дороги Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий буде обмежено рух транспорту через с. Лішня Дрогобицького району.

«Обмеження руху триватиме з 18 до 20 червня. Об’їзд цієї ділянки можна здійснити по автомобільній дорозі С140428 Новошиці – Ріпчиці (на ділянці Лужок – Грушів) та автомобільній дорозі О140403 Дрогобич – Комарно (на ділянці Грушів – Дрогобич)», – йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг Львівщини.

Зелений колір – об'їзд, червоний – відремонтована ділянка, синій (від 1 до 2) – перекрито (для збільшення натиснути на зображення)

Як повідомили у відділі комунікації Служби автомобільних доріг Львівщини, продовжуються ремонтні роботи на автомобільній дорозі державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, на Львівщині за 3,6 млн грн проведуть поточний ремонт трьох прикордонних доріг.

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