У випуску докладно про найважливіші теми середи, 14 січня: Після свят на Львівщині вперше зафіксували збільшення випадків Covid-19. Також розкажемо про ситуацію з закупівлею вакцин від коронавірусу в Україні.

Українці лідирують серед охочих отримати право на проживання у країнах Європейського Союзу. За рік до пандемії наші громадяни отримали понад 700 тисяч дозволів на життя в ЄС.

Журналісти сайту ZAXID.NET уклали список найбагатших новообраних депутатів Львівської обласної ради. Розповідаємо про статки п’ятьох найзаможніших.

За підробку підписів членів виборчої дільниці 62-річний голова комісії Зимноводівської ОТГ Віктор Божик отримав іспитовий термін.

Міграційна служба України відправила додому в Ірак дев’ятьох нелегальних мігрантів, яких затримали на Львівщині близько місяця тому. Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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