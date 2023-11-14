ДБР припускає, що командир 128 бригади міг бути мішенню російського удару на Запоріжжі
Ймовірною мішенню окупантів під час удару по 128-й ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада міг бути в тому числі комбриг Дмитро Лисюк, який спізнився на шикування. Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 14 листопада, повідомила радниця комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
Вона нагадала, що ДБР проводить розслідування за ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення військової службової особи до служби. Сапьян наголосила, що слідчі працюють «практично в цілодобовому режимі, щоб зʼясувати всі обставини і факти, що передували цим подіям».
Міністерство оборони України проводить власне розслідування, про попередні результати якого раніше повідомив міністр Рустем Умєров. Вони доповнять матеріали провадження бюро, додала Сапьян.
Нагадаємо, 3 листопада Росія завдала ракетного удару по розташуванню бійців 128-ї бригади в одному з прифронтових сіл Запорізької області. У цей момент там відбувалося шикування для нагородження військових. У бригаді підтвердили загибель 19 бійців.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що це «трагедія, якої можна було уникнути», і наразі з’ясовується, хто і які віддавав розпорядження.
ДБР почало службове розслідування дій військових посадовців. Командира бригади відсторонили на час розслідування.
128-а ОГШБр офіційно перебуває у складі оперативного командування Захід. Штаб бригади розміщений у Мукачевому, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області. З 2014 року бригада бере участь у бойових діях на сході України. Багато військовослужбовців бригади — уродженці Закарпаття.