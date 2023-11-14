Командир 128-ї бригади Дмитро Лисюк також мав бути на нагородженні, але запізнився

Ймовірною мішенню окупантів під час удару по 128-й ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада міг бути в тому числі комбриг Дмитро Лисюк, який спізнився на шикування. Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 14 листопада, повідомила радниця комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Вона нагадала, що ДБР проводить розслідування за ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення військової службової особи до служби. Сапьян наголосила, що слідчі працюють «практично в цілодобовому режимі, щоб зʼясувати всі обставини і факти, що передували цим подіям».

Міністерство оборони України проводить власне розслідування, про попередні результати якого раніше повідомив міністр Рустем Умєров. Вони доповнять матеріали провадження бюро, додала Сапьян.

Нагадаємо, 3 листопада Росія завдала ракетного удару по розташуванню бійців 128-ї бригади в одному з прифронтових сіл Запорізької області. У цей момент там відбувалося шикування для нагородження військових. У бригаді підтвердили загибель 19 бійців.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що це «трагедія, якої можна було уникнути», і наразі з’ясовується, хто і які віддавав розпорядження.

ДБР почало службове розслідування дій військових посадовців. Командира бригади відсторонили на час розслідування.

128-а ОГШБр офіційно перебуває у складі оперативного командування Захід. Штаб бригади розміщений у Мукачевому, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області. З 2014 року бригада бере участь у бойових діях на сході України. Багато військовослужбовців бригади — уродженці Закарпаття.