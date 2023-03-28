Головним акціонером товариства є росіянин

Генеральна директорка підприємства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» з початку повномасштабної війни допомагала російським окупантам, надаючи діаграмні папери для військової та оборонної промисловості Росії. Головним бенефіціаром підприємства є росіянин Денис Ковальчук.

Про роботу директорки на окупантів повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора у вівторок, 28 березня. За даними правоохоронців, жінка уклала мільйонні контракти, які передбачали надання спецобладнання підприємства для допомоги росіянам.

«За даними слідства, підозрювана з початку повномасштабного вторгнення військових Росії на територію України очолювала підприємство, яке займалося виготовленням діаграмних паперів. Вони ексклюзивно застосовувалися на спецобладнанні у військовій, оборонній, атомній та медичній сферах країни-агресора. Головним акціонером та бенефіціаром цього підприємства є резидент Росії. За її керівництва воно уклало мільйонні контракти з підприємствами, що входять до військово-оборонного комплексу Росії», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Генеральній директорці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі без права обіймати певні посади до 15 років.