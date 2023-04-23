Подібні вимоги щодо транзиту висунула і Польща

На тлі зернової кризи, яка розгорілась в Європі, Румунія висунула умову щодо перевезення українського збіжжя та іншої агропродукції. Український транспорт з продуктами мають опломбовувати на кордоні з Румунією, повідомили у неділю, 23 квітня, у прес-службі «Укртрансбезпеки».

Зміни щодо транзиту набудуть чинності 24 квітня. Умови перевезень узгодили міністри агрополітики України та Румунії – Микола Сольський та Петре Деа. Встановлювати пломби на українські вантажівки будуть митні служби Румунії на кордоні.

«Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов», – повідомили у прес-службі «Укртрансбезпеки».

Нагадаємо, такі вимоги щодо українського транзиту оголосила і Польща, яка першою заборонила імпорт і транзит українського збіжжя через протести місцевих фермерів. Згодом, через негативну реакцію Єврокомісії, Польща таки дозволила транзит української агропродукції, проте висунула умови – перевізників зобов'язали пломбувати вантажівки та не зупинятися на польських АЗС.