Володимир Зеленський зачитав фрагмент листа перед журналістами

Прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон привезла до України копію листа короля Карла XII 1711 року з інструкцією про визнання Запорізької Січі як незалежної держави. Про це вона заявила на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві 4 липня, повідомив «Укрінформ».

Андерссон зазначила, що привезла в Україну особливий подарунок – копію листа Карла XII з національного архіву Швеції, написаного 1711 року.

«Він там дає настанови шведському послу, щоб він визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, як суб’єкт міжнародного права, щоб не було утисків від московського царя. Я думаю, що це дуже добре вкладається в теперішній політичний контекст. Уже на початку 18 століття наш король тоді був вражений козаччиною і козацькою демократією», - сказала прем’єрка Швеції.

Вона додала, що через 300 років одним з успішних проєктів Швеції в Україні є муніципальне самоврядування і демократичні низові процеси.

Зеленський продемонстрував документ та зачитав фрагмент з його перекладу: «Щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб всій Україні і Війську Запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більш ніколи не підлягав покорі чи захисту царя».

Прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон 4 липня відвідала з робочим візитом Україну. У межах візиту вона відвідала визволені від російських загарбників Бучу та Бородянку Київської області.

Додамо, що в серпні 2021 року до України з Державного архіву Швеції у Стокгольмі вперше привезли оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика.