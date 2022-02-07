Зловмисники заперечують свою причетність до шахрайства і кажуть, що не знають, що то за гроші

Двоє мешканців Рівного ошукали літню жінку на 30 тис. грн та $4 тис. під приводом необхідності термінового лікування родички після ДТП. Один з них зателефонував жінці й повідомив, що її невістка потрапила у ДТП, після чого під виглядом правоохоронця прийшов до жінки додому за грошима. Удвох зі спільником намагалися втекти, але їх затримали поліцейські. Гроші витратити не встигли.

Про затримання 37-річних шахраїв поліція Рівненської області повідомила у понеділок, 7 лютого, хоча саме затримання сталося ще в суботу, 5 лютого, через годину після повідомлення потерпілої до поліції.

Того дня близько 12:00 до літньої жінки зателефонував невідомий чоловік і розповів, що її невістка потрапила у ДТП, має складні переломи ніг, а на лікування терміново потрібні гроші. «Після цього, аби забрати кошти, до будинку зайшов чоловік та представився працівником правоохоронних органів. Жінка самостійно взяла заощадження у сумі 30 тис. грн та 4 тис. доларів та віддала їх зловмиснику. Той перерахував при пенсіонерці і сказав, аби вона писала заяву на ім’я головного лікаря, щоб «потерпілу» швидше прооперували. Коли жінка віддала «клопотання», аферист зник», — ідеться у повідомленні поліції.

У цей час шахрая біля будинку жінки чекав його спільник. Вони викликали таксі й намагалися поїхати з Рівного, на виїзді з міста їх затримала поліція. У чоловіків вилучили гроші, які вони не встигли витратити. Крім грошей, у кишенях одного з них знайшли таблетки метадону та речовину, схожу на марихуану. Обидвох затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, та за фактом зберігання наркотичних засобів. Зловмисники заперечують свою причетність до скоєння злочину.