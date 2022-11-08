Ресторан TERRA запрошує за гастро-вечір

У четвер, 10 листопада, відпочинковий комплекс Emily Resort запрошує усіх охочих на гастро-вечір в українських традиціях від шеф-кухаря Артура Туманяна. Початок о 19:00.

«Усіх гурманів та поціновувачів вишуканих страв та українського вина Biologist запрошують відвідати TERRA Restaurant 10 листопада о 19:00, де відбудеться гасто-вечір від шеф-кухаря – Артура Туманяна! На Вас чекає справжня цілісна історія страв та напоїв, які будуть найкраще підкреслювати та відтіняти смаковий букет їжі. У програмі – страви з особливою презентацією, які подаються у визначеному порядку та супроводжуються додатковими елементами», – йдеться у повідомленні відпочинкового комплексу Emily Resort.

До кожної страви від шеф-кухаря подаватиметься окреме вино від української виноробні – Biologist. Це маленька виноробня під Києвом – унікальне господарство, що відмовилось від загальноприйнятих правил виноробства. Її філософія – створювати вина, у гармонії з природою. Саме тому Biologist – це натуральні вина зроблені з душею.

«Гастро-вечір – це не просто привід смачно поїсти, а ще чудова можливість доєднатися до високої кухні, познайомитись із творцем цих вишуканих страв та провести час у приємній компанії у ресторані нового покоління! Приєднуйтесь і ви!», – йдеться у описі події.

Оскільки кількість місць у ресторані обмежена, то організатори заохочують гостей бронювати столики заздалегідь.

Щоб забронювати столик телефонуйте: +380 32 242 22 21

TERRA Restaurant – тут є все для Вашого естетичного та гастрономічного задоволення.

Відпочинковий комплекс Emily Resort розташований за адресою вул. Хмельницького, 9Б, м. Львів-Винники.