Міністри фінансів країн G7 домовилися, що обмеження цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого – для нафтопродуктів. Сьогодні керівники фінансових відомств країн Групи семи мають зібратися, щоби схвалити цей план і остаточно затвердити термін його реалізації.

«Обмеження діятиме відповідно до ембарго ЄС на імпорт російської нафти: з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого для нафтопродуктів», – повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що чотири офіційні особи підтвердили, що міністри фінансів Групи семи оголосять про угоду про запровадження обмеження цін на закупівлю російської нафти пізніше у п'ятницю, 2 вересня.

Обмеження цін на російську нафту підтримує Європейська комісія, але потребує підтримки з боку держав-членів ЄС.

Згідно з планом, країни G7 заборонять фінансування та страхування поставок російської нафти, за винятком випадків, коли вона купується за встановленою ціною. Ці країни охоплюють трохи більше 30% світової фінансової системи та страхують понад 90% світових транспортних перевезень.

Також повідомляється, що на думку розробників, цей захід буде найбільш ефективним лише в тому випадку, якщо він отримає підтримку третіх країн, які купують російську нафту у великих кількостях, наприклад, Індії.

«Обмеження ціни гарантує, що кожна країна може отримати найнижчу можливу ціну, і це добре для світу», – сказав координатор санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Браєн.

Видання The Wall Street Journal зазначає, що серед важливих деталей, які все ще обговорюють, – ціна, на яку може бути встановлено ліміт.

Нагадаємо, у березні США заборонили імпорт нафти з РФ. На початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, який передбачає заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Повідомлялося, що ці обмеження вплинуть на 90% експорту російської нафти.

P.S. Пізніше стало відомо, що міністри фінансів країн Групи семи (G7) схвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту.

«Сьогодні ми підтверджуємо спільний політичний намір завершити та запровадити комплексну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі – надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти купуються за граничну ціну або нижче, ніж визначена широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цю цінову межу», – йдеться у заяві, яку оприлюднили на сайті британського уряду.

Також міністри підтвердили свою підтримку України.

«Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці та солідарності з Україною. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у документі.