Головні новини Львова за 18 вересня
Винесли вирок фігуранту «Афери століття», ремонт Замарстинівської, документальна вистава атовців та інші події цього дня
дивіться також
Винесли вирок фігуранту «Афери століття». Сергія Соболя засудили до півтора року позбавлення волі. Але в строк відбування покарання суд врахував понад сім місяців його перебування в СІЗО — як день за два.
Розпочався 26-й BookForum. Книгомани з усієї України та світу з'їжджаються до Львова, аби придбати літературні новинки та взяти участь у дискусіях.
На благодійному концерті для онкохворої художниці зібрали понад півмільйона гривень. Цього літа Тетяні Думан діагностували пухлину мозку. Зараз художниця проходить курс хіміотерапії в Польщі.
Ремонт Замарстинівської на завершальному етапі. Аби вкластися у терміни, роботи проводять одночасно на багатьох ділянках вулиці.
Документальна вистава атовців. У Львові влаштували показ вистави «Голоси». У ній ветерани АТО не грають ролі, вони є самими собою і розказують власні історії.
Корфболісти готуються до відбору на ЧЄ. Екзотика, яка впевнено завойовує позиції. Львів вперше в історії прийме кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи із корфболу. Унікального спорту, де в команді водночас грають чоловіки і жінки.