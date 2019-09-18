Головні новини Львова за 18 вересня

Винесли вирок фігуранту «Афери століття». Сергія Соболя засудили до півтора року позбавлення волі. Але в строк відбування покарання суд врахував понад сім місяців його перебування в СІЗО — як день за два.

Розпочався 26-й BookForum. Книгомани з усієї України та світу з'їжджаються до Львова, аби придбати літературні новинки та взяти участь у дискусіях.

На благодійному концерті для онкохворої художниці зібрали понад півмільйона гривень. Цього літа Тетяні Думан діагностували пухлину мозку. Зараз художниця проходить курс хіміотерапії в Польщі.

Ремонт Замарстинівської на завершальному етапі. Аби вкластися у терміни, роботи проводять одночасно на багатьох ділянках вулиці.

Документальна вистава атовців. У Львові влаштували показ вистави «Голоси». У ній ветерани АТО не грають ролі, вони є самими собою і розказують власні історії.

Корфболісти готуються до відбору на ЧЄ. Екзотика, яка впевнено завойовує позиції. Львів вперше в історії прийме кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи із корфболу. Унікального спорту, де в команді водночас грають чоловіки і жінки.