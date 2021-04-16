Міська комісія переглянула строгі протиепідемічні обмеження. Чи послаблять у Львові карантин? І яких заходів треба дотримуватися й надалі - поговоримо з лікарем. Шерифи в ОТГ. На Львівщині з'явилися перші офіцери в громадах. Ще одна неймовірна історія нашого спецпроекту «Добро в дії». Вона про священика, який опікується людьми з інвалідністю і вчить їх працювати на фермі. Про головні події дня розповість Софія Трощук.

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Станом на 16 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 60 655 (+643 за попередню добу).

Карантин у Львові продовжили до 4 травня

Водночас часткові послаблення запровадили ринкам, літнім майданчикам та школярам 1-4 класів.

Обвинуваченого у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького засудили до 9 років

Справу про викрадення та катування активістів Євромайдану слухали майже три роки.

Підприємці перекрили дорогу в центрі Львова

Кілька десятків львівських підприємців перекрили вул. Городоцьку у центрі Львова, вимагаючи послабити карантин та дозволити їм працювати. Акція тривала приблизно 40 хв.

У Львові та області прогнозують потепління до 15°С

Після різкого похолодання на Львівщину знову повернеться тепло.

У центрі Львова дозволили відновити частину історичного пасажу Міколяша

Подружжю львівських рестораторів Андрію та Лесі Іоновим дозволили збудувати новий триповерховий будинок на місці руїн у дворі будинку на вул. Коперника.

Знайдені у львівському парку рештки належать зниклій безвісти жінці

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 58-річної львів’янки.

Садовий заветував ухвалу щодо будівництва багатоповерхівок у Львові братами Тістиками

Ухвала про зміну цільового призначення землі дозволяла нове багатоквартирне будівництво на північній околиці Львова – на вул. Миколайчука.

«Ірокс» через суд скасував заборону на будівництво скандальної багатоповерхівки у Львові

Сихівський райсуд Львова скасував штрафи та припис міської інспекції ДАБК про зупинку скандального будівництва ПАТ «Ірокс» на вулиці Тернопільській, 42.

Суд звільнив від покарання львівську підприємицю за умисний наїзд на велопатрульного

Водійка запаркувалась з порушенням ПДР, відмовилась пропускати автомобіль «швидкої», а на зауваження патрульних відреагувала агресивно.

На хабарі 10 тис. доларів від львівського підприємця затримали чиновника Київської ОДА

За хабар він обіцяв посприяти у проведенні перевірки дотримання антимонопольного законодавства.

Львівський Центр легеневого здоров’я отримає з держбюджету 165 млн грн

У Центрі проведуть капітальний ремонт відділення реанімації і реконструюють операційний блок.

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