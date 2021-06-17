Нову медичну стратегію Львова не зупинити. Міські депутати з другої спроби таки погодили злиття лікарень міста у три територіальні медичні об‘єднання. Для відомого львівського пам’яткоохоронця Василя Петрика вдалося за півдоби назбирати півмільйона гривень на заставу. Чому львів'яни вважають його справу шиту білими нитками? Місяць львів'яни прожили без гарячої води через гідравлічні випробування. Знаємо, коли тепловики почнуть відновлювати подачу окропу у крани. Про головні новини Львова розкажуть Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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До четверга, 17 червня, кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, сягнула 66 671. За попередню добу коронавірус виявили у 18 львів'ян.

Депутати Львівської міськради проголосували за реформу охорони здоров’я міста

Львів – перше місто в Україні, яке проводить такі глобальні зміни в галузі охорони здоров’я. Найважливіші зміни – дві. Перша – зміниться структура та функції міського управління охорони здоров’я. Друга – усі медичні заклади Львова об’єднають у три територіальні медичні об’єднання (ТМО).

Суд арештував близько 70 га землі в Рясне-Руському, яку сільрада виділила під гаражі

Личаківський районний суд Львова арештував земельні ділянки площею понад 50 га, які у 2020 році розділили між гаражними кооперативами в Рясне-Руському. Також суд арештував ще дві ділянки Рясне-Руської сільради, що призначались для обслуговування гаражного кооперативу. Загалом арешт наклали на 70 га землі, які безкоштовно отримали у власність родичі і друзі працівників сільради.

На транзитному кільці навколо Львова завершують перебудову 68-річного моста

На Львівщині завершують перебудову 68-річного моста через річну Желдець у селі Воля-Жовтанецька на дорозі Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. Міст із часу будівництва жодного разу не ремонтували.

Новим депутатом Львівської міської ради став журналіст Антін Борковський

Під час засідання сесії Львівської міської ради у четвер, 17 червня, представили нового депутата фракції «Європейська Солідарність» Антіна Борковського. Він став депутатом замість Олени Пасевич, яка раптово померла 26 березня.

З 17 червня проїзд для школярів у львівських автобусах платний

Львівський депутат зізнався у тролінгу чиновників у Facebook. Цитата дня

Юрій Ломага вимагає, щоб «Гаряча лінія міста Львова» у Facebook не реагувала на анонімні звернення. За його словами, він особисто зареєструвався у цій групі як «Івасик Телесик» і пише абсурдні скарги, на які змушені реагувати чиновники.

Двоє неповнолітніх на Volkswagen Jetta розбилися в Суховолі біля Львова

У селі Суховоля поблизу Львова на швидкості перекинувся автомобіль Volkswagen Jetta, за кермом якого був нетверезий непровнолітній водій. У результаті постраждав 17-річний водій та його товариш-одноліток. Їх з травмами забрали до лікарні.

На перехресті двох вулиць у Львові нанесли розмітку «вафельницю»

На перехресті вулиць Кульпарківська – Перфецького нанесли розмітку «вафельниця», яка має нагадувати водіям про заборону виїжджати на перехрестя, якщо немає можливості його проїхати. На цьому місці мали б встановити камери відеоспостереження, завдяки яким поліцейські зможуть фіксувати порушення і штрафувати водіїв, але покиперехрестя працює без камер.

Сім'я Василя Петрика внесла заставу у 567 тис. грн

Сім’ї львівського пам’яткоохоронця Василя Петрика вдалося за півдоби назбирати 567 тис. грн і сплатити заставу, яку призначив суд при обранні запобіжного заходу. Більша частина коштів надійшла від людей, які підтримують підозрюваного, після того, як родичі попросили допомогти їм зібрати потрібну суму.

Для Львівщини закупили 57 нових автомобілів «швидкої»

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 57 нових автомобілів швидкої допомоги. Це 34 стандартні «швидкі» – автомобілі Citroen і Renault Master та 23 реанімобілі.

32-річна львів’янка перемогла у міжнародному турнірі з бодібілдингу

Львівська спортсменка Христина Кавецька отримала PRO-карту і стала абсолютною чемпіонкою на міжнародному турнірі з бодібідингу NPC Worldwide PRO Qualifier VL Classic, який відбувся у Києві минулої неділі, 13 червня.

Львівське кафе з шеф-кухарем китайцем заявило про замовні перевірки

Власники ресторану-кафе «Амерікано» у центрі Львова звинуватили поліцію, інспекторів Держпраці та міграційної служби у замовній перевірці їхнього закладу. За їхніми словами, контрольні органи раптово прийшли до них після конфлікту із працівниками ДМС, яких звільнили за скаргою рестораторів.

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