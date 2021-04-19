Шабаш у розпал пандемії. Львівський ресторан, що належить Дубневичам, зачинили через вечірку у час суворих карантинних обмежень. Ще один крок до колективного імунітету. У Львові почали щеплювати ще однією вакциною. Нова екоініціатива у Львові. Розкажемо, що таке сервіс заставного горнятка для напоїв та як він може зберегти екологію нашого міста. Про головні новини дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 19 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 61 572 (+343 за попередню добу).

Садовий розповів, як святкуватимуть Великдень у Львові в умовах карантину

Освячення кошиків відбуватиметься лише на вулиці, а також мешканці зможуть освятити кошики вдома самостійно.

На Львівщині розпочинають щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer

18 квітня до Львова прибуло 1170 доз цієї вакцини і дві мобільні бригади розпочинають вакцинацію людей.

Як отримати 8000 грн через «Дію»?

Від 19 квітня ФОПи та наймані працівники бізнесів, які постраждали від карантинних обмежень у «червоних» зонах, можуть подавати заяви та отримати від держави 8000 грн.

Дубневичі виставили на продаж 3,75 га біля «Арени Львів»

Ділянку площею 3,75 га у селі Зубра продають за майже 1,9 млн доларів (52,3 млн грн за курсом НБУ).

Синоптики прогнозують дощовий тиждень на Львівщині

Найближчий тиждень у Львові та області температура повітря становитиме близько 10°С тепла.

Поліція склала протокол через вечірку в ресторані Дубневичів у Львові

У ресторані в Парку культури відбувалось масштабне святкування дитячого дня народження.

На хабарі затримали директора золочівського підрозділу «Галсільлісу»

Ігоря Белінського підозрюють в отриманні 46 тис. грн хабара від підприємця.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 30 вулиць у Львові

У вівторок, 20 квітня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях у Львові. Наводимо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

Львівські дигери пливуть каналізацією на човні. Відео дня

Трьом львівським дигерам вдалося проплисти човном близько восьми кілометрів по міській каналізації, в якій протікає річка Полтва.

Львів’янка стала першою в Україні професоркою з медичного права

Юристка Ірина Сенюта працює завідувачкою кафедри медичного права Львівського медичного університету.

Ще 19 камер автофіксації порушень ПДР встановлять на трасах Львівщини

Роботи з їх встановлення вже стартували. Загалом в області працюватиме 21 такий комплекс.

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