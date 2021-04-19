Головні новини Львова за 19 квітня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Шабаш у розпал пандемії. Львівський ресторан, що належить Дубневичам, зачинили через вечірку у час суворих карантинних обмежень. Ще один крок до колективного імунітету. У Львові почали щеплювати ще однією вакциною. Нова екоініціатива у Львові. Розкажемо, що таке сервіс заставного горнятка для напоїв та як він може зберегти екологію нашого міста. Про головні новини дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.
Станом на 19 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 61 572 (+343 за попередню добу).
Садовий розповів, як святкуватимуть Великдень у Львові в умовах карантину
Освячення кошиків відбуватиметься лише на вулиці, а також мешканці зможуть освятити кошики вдома самостійно.
На Львівщині розпочинають щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer
18 квітня до Львова прибуло 1170 доз цієї вакцини і дві мобільні бригади розпочинають вакцинацію людей.
Як отримати 8000 грн через «Дію»?
Від 19 квітня ФОПи та наймані працівники бізнесів, які постраждали від карантинних обмежень у «червоних» зонах, можуть подавати заяви та отримати від держави 8000 грн.
Дубневичі виставили на продаж 3,75 га біля «Арени Львів»
Ділянку площею 3,75 га у селі Зубра продають за майже 1,9 млн доларів (52,3 млн грн за курсом НБУ).
Синоптики прогнозують дощовий тиждень на Львівщині
Найближчий тиждень у Львові та області температура повітря становитиме близько 10°С тепла.
Поліція склала протокол через вечірку в ресторані Дубневичів у Львові
У ресторані в Парку культури відбувалось масштабне святкування дитячого дня народження.
На хабарі затримали директора золочівського підрозділу «Галсільлісу»
Ігоря Белінського підозрюють в отриманні 46 тис. грн хабара від підприємця.
«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 30 вулиць у Львові
У вівторок, 20 квітня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях у Львові. Наводимо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.
Львівські дигери пливуть каналізацією на човні. Відео дня
Трьом львівським дигерам вдалося проплисти човном близько восьми кілометрів по міській каналізації, в якій протікає річка Полтва.
Львів’янка стала першою в Україні професоркою з медичного права
Юристка Ірина Сенюта працює завідувачкою кафедри медичного права Львівського медичного університету.
Ще 19 камер автофіксації порушень ПДР встановлять на трасах Львівщини
Роботи з їх встановлення вже стартували. Загалом в області працюватиме 21 такий комплекс.