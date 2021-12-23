У Депо «Львівелектротранс» вивантажили ще один п'ятисекційний трамвай «Електрон». Це вже другий вагон з нової партії. Загалом, місто замовило 10 таких трамваїв. Відновити м'язи рук після інсульту пацієнтам допоможуть рукавички-роботи. Ноу-хау вже працює у 5-й міській лікарні. У 8-й міській лікарні медикам довелося рятували від ампутації переохолоджених пацієнтів. Здебільшого це бездомні люди і ті, хто зловживав алкоголем. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+163

Станом на 23 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 784 (+163 за попередню добу).

Екс-помічниця депутата Львівської міськради від «ЄС» потрапила у скандал

Наталію Максимів звинуватили у фальсифікації підписів за її кандидатуру на посаду старости.

Авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала 17 маршрутів з України

Із 6 до 31 січня скасовані всі рейси з Харкова, а також шість напрямків зі Львова, три – з Одеси, два – з Києва.

Львівські хірурги прооперували 11-річну дівчинку, в якої не відкривався рот

Дівчинка сім років їла лише подрібнену їжу і ледь вимовляла слова.

У Львівській райраді свободівець напав на олімпійського призера з карате

Після нетривалої штурханини каратист легко поклав суперника на підлогу.

Депутати підтримали багатоквартирне будівництво у Брюховицькому лісі

Дачний кооператив «Патріот-1» отримав земельні ділянки під проїзди між майбутніми будинками.

Підозрюваному у розбещенні львівської школярки обрали запобіжний захід

50-річного киянина взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

Львів остаточно відмовився від хлорування води у міському водогоні

Запрацювала остання станція дозування гіпохлориту натрію.

Коли святкувати Різдво?

Кандидат історичних наук Василь Кметь про два Різдва і календарні реформи.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter