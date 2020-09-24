Львівські школи завершують перший місяць нового навчального року. Дізнаємось, як позначаються випадки коронавірусу на освіті у Львові, а також обговоримо фінансові втрати Львова через COVID-19.

У проблемному львівському районі Під Голоском тривають роботи із розвитку транспортної інфраструктури. Зокрема, доріг. Дізнаємось, на якій стадії перебуває процес і що з цього приводу думають місцеві мешканці. І триває конфлікт навколо будівлі колишнього клубу «Пікассо» у Львові. Мерія вважає, що приміщення захопили рейдерським способом. Нові ж орендарі вирішили у відповідь судитися із заступником мера Львова Андрієм Москаленком. Про головні події четверга, 24 вересня, в ефірі програми «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 24 вересня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 19 250 (+205 за попередню добу).

Найкращі і найгірші школи Львова 2020

За результатами ЗНО сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Львова відповідно до результатів їхніх випускників.

Організатора дитячих таборів у Львові підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчат

Поліція повідомила про підозру 46-річному львів’янину, який незаконно організовував табори, де розбещував і ґвалтував неповнолітніх.

На Львівщині вперше почали проводити ендоскопічні операції на хребті

22-23 вересня у ортопедичному центрі госпіталю у Винниках вперше на Львівщині хірурги-ортопеди успішно провели дві ендоскопічні операції на хребті.

За напад з ножем на перехожого у Львові 31-річна ромка отримала 5 років тюрми

Галицький районний суд Львова визнав винною та ув’язнив на п’ять років тюрми 31-річну ромку, що з ножем напала на перехожого поблизу церкви святих Ольги і Єлизавети у Львові.

Чиновник ЛОДА Роман Матис заявив про участь у виборах мера Львова

Чинний керівник управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Роман Матис зареєструвався кандидатом на голову Львівської ОТГ.

Львівський театр ім. Марії Заньковецької пішов на карантин

Львівський національний драматичний театр ім. Марії Заньковецької пішов на карантин. Таке рішення керівництво театру прийняло через збільшення кількості хворих серед працівників.

Адміністратора «Нової пошти» у Трускавці засудили за крадіжку золотої підвіски

Суд визнав винним 31-річного адміністратора «Нової пошти» у Трускавці, який вкрав золоту підвіску з посилки клієнта. Йому призначили покарання у вигляді року іспитового терміну.

Садовий звинуватив «Команду Козицького» у фейку про притулок для тварин

Кандидатка до облради від «Слуги народу» Олена Остимчук заявила, що з міського бюджету виділили 77 тис. доларів на будівництво притулку для тварин, але це виявилося неправдою.

12 красивих собак шукають новий дім у Львові

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому. У цій підбірці ми познайомимо вас з 12 собаками, які шукають свій дім у Львові.

СБУ та військова прокуратура проводять обшуки у селищного голови Брюховичів

Cлідчі СБУ та військової прократури проводили обшуки у будинку селищного голови Брюховичів Володимира Доманського. Слідчі дії проводили за адресою вул. Солов'їна, 33 у Брюховичах, у будинку, який належить Катерині Доманській, дружині селищного голови, але не вказаний у його декларації. Попередньо відомо, що обшуки проводять через продаж двох земельних ділянок, які були незаконно відчужені у Міноборони України.