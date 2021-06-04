У суботу на «Арені Львів» вже вдруге розгортають Центр вакцинації. Розкажемо як добратися і кого щеплюватимуть. Знову говоримо про подорожання проїзду у громадському транспорті. На цей раз піднялися в ціні проїзні і пересадкові квитки. Допомогти малечі, що бореться з недугами. У Чорнобильській лікарні збирають іграшки для дітлахів. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 4 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 316 (+31 за попередню добу).

Біля львівського цирку збудують офіси і житлові будинки

Передня частина комплексу, що виходитиме на вул. Городоцьку, буде офісною, а з тильної сторони збудують кілька житлових секцій. Між будівлями мають облаштувати пішохідну вуличку.

У Львові подорожчають проїзні абонементи та пересадкові квитки в трамваях і тролейбусах

Нові тарифи на абонементи в львівському електротранспорті запрацюють із 7 червня.

Навколо Запитова збудують нову об’їзну дорогу

Попередньо будівництво об’їзної дороги, що має стати частиною нового відрізку траси Київ – Чоп, коштуватиме 2,2 млрд грн.

Суд звільнив від покарання водія, що на смерть збив пішохода у Самборі та втік

63-річний самбірчанин керував авто з перевищенням швидкості. У суді водій визнав свою провину та сказав, що покинув місце аварії, бо злякався.

Біля Краківського ринку у Львові збудують житлово-офісний комплекс

На вул. Клепарівській, 15 розташована історична вілла, яку планують перебудувати під офісний центр. Впритул з офісною будівлею збудують багатоквартирний будинок.

Суд погодив мирову угоду міськради з Козловським на два львівські ринки

За ринки «Винниківський» та «Підзамче» ТОВ «Дари Львівщини» заплатить 18,53 млн грн.

У вихідні на «Арені Львів» планують вакцинувати близько 2 тис. людей

Для того, аби вакцинуватися, не обов’язково чекати дзвінка із запрошенням прийти на щеплення. Отримати вакцину можна буде усім за умови попередньої реєстрації в додатку «Дія».

Куди піти у Львові у вихідні 4-6 червня

Концерт гурту «Kurbasy», фестиваль «Віртуози», прем'єри вистав «Коза-Дереза», «Сніжинка для вовчика» та виставка ікон з пленеру в Новиці.

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