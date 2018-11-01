Головні новини Львова за 1 листопада

Сто років Листопадового чину. Сто років тому українці колишньої Австро-Угорщини почали збройну боротьбу за власну державу.

Пластунською ватрою відкрили пам'ятник Листопадовому чину. Поблизу пам'ятника героям Листопадового чину пластуни провели обряд ініціації, заспівали стрілецькі пісні та запалили святкову ватру.

Другий пам’ятник до сторіччя ЗУНР. На перетині вулиць Івана Огієнка та Листопадового чину відкрили пам’ятник до сторіччя Західноукраїнської народної республіки, зведений коштом обласного бюджету.

Молитва за колишнього ворога. У річницю Листопадового чину дві держави одночасно вшановують пам’ять полеглих у війні 1918-1919 років.

У Львові почали працювати інспектори з паркування. Наразі їх є п'ятеро. Вони успішно пройшли конкурс, та треба ще 15 людей.

«Дударик» і ЗУНР. Стрілецькі пісні в сучасній обробці готує капела «Дударик» до сторіччя створення ЗУНР.

Оксана Бригідир – чемпіонка світу з фітнес-бікіні. Краса і фізична досконалість,які приводять на найвищі сходинки п’єдесталу. Львів’янка вдруге стала чемпіонкою світу у категорії фітнес-бікіні серед аматорів.