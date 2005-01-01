Головні новини Львова за 29 грудня

У Львові енергетики виявили підприємця, який начебто крав електроенергію

Енергетики виявили необліковану електроенергію. На «Львівобленерго» запідозрили підприємця у тому, що він начебто використовував електроенергію поза лічильником.

Львівські волонтери повезли допомогу на Схід. Львівські волонтери повезли в зону АТО ще одну партію їжі та одягу для військових.

Родина переселенців боїться втратити житло. Дах тече, земля не приватизована, опалення відрізали, світло також можуть вимкнути через «ліву» розетку. Це реалії, у яких опинилась багатодітна сім’я переселенців з Луганщини.

Мер запросив на обід школярів. Міський голова Львова зустрівся з дітьми зі школи-інтернату №2 для святкового і вже традиційного обіду.

В Україні змінюється клімат. Цьогорічна зима вже тепліша від норми, а температура вище нуля триматиметься щонайменше до Різдва, запевняють синоптики.

Рекордсмен з дідухів. Він потрапив до Книги рекордів України за найбільший дідух, він мав 15 метрів. Зараз у Володимира Мишолівського перед святами – гаряча пора.

Передноворічні підсумки від спортсменів. Дванадцять місяців вони трудилися, дарували приводи, аби ними пишалися і здобували для України міжнародні відзнаки.