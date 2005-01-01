Головні новини Львова за 6 червня

Прокуратура оголосила підозру директору «Львівтеплоенерго». Йдеться про службову недбалість. Степан Пакіж, на думку прокуратури, неналежно виконував свої обов’язки.

На Львівщині на хабарі від атовця взяли сільського голову. Голову села Сопошин затримали напередодні на чималому хабарі. За інформацією прокуратури, той вимагав 2.5 тис. дол. за погодження виділення земельної ділянки.

Як привласнювали нерухомість на площі Ринок. Під час підготовки до аукціону міська рада виявила - більше ста квадратних метрів комерційної нерухомості у самому центрі міста, державний реєстратор переписав на ОСББ, яке передало їх у власність приватному кооперативу.

Львів'ян кличуть на фільм про Сєнцова. Університет імені Франка запрошує на перегляд фільму «Процес». Це – історія про затримання російськими спецслужбами українського режисера Олега Сєнцова.

Десантно-штурмові війська тренуються із американцями. Підрозділи 80-ї бригади вишколюють на полігоні та у сучасному центрі моделювання на сучасних комп'ютерних програмах.

Орна земля. Вона змальовує пензлем красу України. А доповнює пейзажі традиційною вишивкою. Олеся Казнох запрошує на свою «Орну землю» до Зеленої канапи.

Триатлоністка Софія Прийма відзначилася на Кубку Європи. Вперед на п’єдестал вона пропустила лише титуловану співвітчизницю Юлію Єлістратову і представницю Португалії.