Хлібні Інвестиції інвестували 4,5 млн євро в підприємство Сhanta Mount.

Одне з найсучасніших підприємств України, яке спеціалізується на виготовленні заморожених хлібобулочних виробів ТОВ «Сhanta Mount», продовжує нарощувати свій виробничий потенціал.

21.05.2021 Хлібні Інвестиції відкрили нову лінію з виробництва заморожених круасанів та виробів з листкового тіста на заводі «Сhanta Mount» в Київській області в селі Нові Петрівці. Це вкотре підтверджує важливість фокусу на інноваціях компанії.

Виробнича потужність нової лінії складає 700 кг на годину.

Лінія повністю автоматизована (від замісу до виходу готової продукції та упаковки) та оснащена високотехнологічним обладнанням провідних європейських виробників.

Підприємство Chanta Mount знаходиться в селі Нові Петрівці під Києвом, де воно було створене з нуля і працює вже 2 роки. Сума інвестицій у проєкт на початковому етапі склала 15 млн євро. Підприємство має мiжнародний сертифiкат FSSC 22000, який підтверджує, що абсолютно весь ланцюжок виробництва прозорий та безпечний, відповідає найвищим вимогам до якостi продукту.

Продукція компанії поставляється в провідні національні мережі України і найбільшим регіональним дистриб'юторам під власною торговою маркою «Chanta». Також значна кількість продукції постачається на екпорт.

Група компаній Хлібні Інвестиції забезпечує робочими місцями 2 600 осіб. Сума сплачених податків за 2020 рік складала близько 300 млн грн.

Для отримання більш детальної інформації завітайте на сайт Хлібні Інветиції та Chanta.