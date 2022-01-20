Соціальна мережа Instagram вже почала тестувати у США платну підписку із доступом до ексклюзивного контенту та функцій, повідомив керівник соцмережі Адам Моссері, а подробиці про нововведення компанія опублікувала у своєму блозі.

Щомісячна платна підписка надаватиме доступ до ексклюзивних прямих ефірів та Stories. Ціни будуть у діапазоні від 99 центів до 99,99 доларів на місяць, автори сторінок самі обиратимуть ціну своїх підписок. Ті користувачі, які оформили платну підписку, матимуть фіолетовий значок – це дозволить автору легше розрізняти їх.

Також у рамках нового функціоналу автори вмісту зможуть за плату розблоковувати для користувачів кнопку «стежити».

Приклад платної підписки в Instagram

У тестуванні цієї функції у США беруть участь, зокрема, баскетболістка Седона Прінс, олімпійська чемпіонка з гімнастики Джордан Чайлз та астролог Аліза Келлі, пише «Бабель». Компанія обіцяє протягом наступних кількох місяців розширити як кількість країн, де ця функція буде доступною, так і кількість авторів, які матимуть платну підписку.