На тлі масштабного корупційного скандалу в «Енергоатомі» міністерка енергетики Світлана Гринчук та ексміністр енергетики та чинний міністр юстиції Герман Галущенко подали у відставку. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що зараз на посаду міністра енергетики розглядають кандидатуру голови Львівської ОВА Максима Козицького.

«Ось, щодо Єрмака реально все ж таки є чим захоплюватись. Ще не встигло крісло Міністра енергетики від Гринчук/Галущенко охолонути… він вже туди знайшов достойну кандидатуру….від себе. Козицький Максим, голова Львівської ОДА – один з кандидатів, якого зараз штовхають на цю посаду. Людина на 100% вірна голові ОП», – написав Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела. Раніше нардеп повідомляв деталі корупційного скандалу із Тимуром Міндічем.

44-річний Максим Козицький понад п’ять років очолює Львівську область і встановив рекорд за терміном перебування на цій посаді. До призначення на посаду голови обласної адміністрації, з 2016 і до 2020 року, Максим Козицький був директором ТОВ «Еко-Оптіма», яка займається відновлювальною енергетикою і спеціалізується на будівництві електростанцій. ТОВ «Еко-Оптіма» входить до групи компаній «Західнадрасервіс», якою управляє його батько Зіновій Козицький. Також Максим Козицький є депутатом Львівської обласної ради від партії «Слуга народу».

Батько голови ЛОВА Зіновій Козицький є одним із найбагатших бізнесменів Львівщини. У 2021 році він увійшов до сотні найбагатших українців за рейтингом «НВ». Із капіталом 145 млн доларів Козицький-старший посів 70-те місце рейтингу. Уже багато років Зіновій Козицький володіє підприємствами з видобутку нафти та газу, а також фірмами, які спеціалізуються на відновлювальній енергетиці – сонячні та вітрові електростанції.