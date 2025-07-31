У четвер, 31 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Справа Сокільників. Львівська райрада відклала питання про масштабне розширення села біля Львова. Транспорт курсуватиме зі змінами. На перехресті вулиць Сахарова – Вітовського – Коперника почали реконструкцію. Дістатися до лікарні буде зручніше. У Львові триває капітальний ремонт дороги та тротуарів біля онкоцентру. Задля зручності мешканців. З 1 серпня маршрут автобусів №33, що курсують від вул. Січових Стрільців, продовжують до ТРЦ Victoria Gardens.

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