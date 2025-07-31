Капітальний ремонт дороги та тротуарів біля онкоцентру у Львові планують завершити до осені
Новини Львова від ZAXID.NET за 31 липня
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У четвер, 31 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Справа Сокільників. Львівська райрада відклала питання про масштабне розширення села біля Львова.
- Транспорт курсуватиме зі змінами. На перехресті вулиць Сахарова – Вітовського – Коперника почали реконструкцію.
- Дістатися до лікарні буде зручніше. У Львові триває капітальний ремонт дороги та тротуарів біля онкоцентру.
- Задля зручності мешканців. З 1 серпня маршрут автобусів №33, що курсують від вул. Січових Стрільців, продовжують до ТРЦ Victoria Gardens.
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