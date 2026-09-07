Генерал-лейтенант Олег Іващенко

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко заявив, що сприяє розслідуванню інциденту зі стріляниною між співробітниками Служби безпеки України та воєнної розвідки. Він наголосив, що відповідальність за подію має бути персональною, а не колективною. Про це він повідомив в інтерв’ю агентству «Укрінформ», оприлюдненому 7 вересня.

«Те, що сталося днями у столиці – це неприйнятний інцидент, якому включно з його наслідками мають дати оцінку правоохоронні органи.(...) Я б сказав, жодного корпоративного імунітету, але й жодної колективної вини», – сказав Іващенко.

За його словами, окремий випадок не може бути підставою для негативних висновків щодо державних інституцій загалом і спецслужб зокрема.

Він також прокоментував поширене після інциденту формулювання про нібито «війну спецслужб». Іващенко наголосив, що, попри різні функції, ГУР Міноборони та СБУ працюють проти спільного ворога і в інтересах національної безпеки України.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«У нашій роботі таємність тісно пов’язана з контролем, а операційна свобода завжди діє в рамках державних інтересів», – сказав начальник ГУР.

Стрілянина між ГУР та СБУ в Києві

Збройний конфлікт зі стріляниною між представниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки розпочався у ніч на 2 вересня на вулиці Юрія Шумського в Дніпровському районі Києва, та тривав до ранку того ж дня. Унаслідок інциденту поранення отримали троє співробітників ГУР.

Конфлікт виник навколо затримання Степана Каплунова – заступника командира Російського добровольчого корпусу (РДК), який є підрозділом ГУР.

Наступного дня, 3 вересня, СБУ заявила, що проводила законну спецоперацію та обшук за адресою. За їхніми даними, Каплунова затримали за підозрою у співпраці з ФСБ РФ та підготовці замовного вбивства одного з лідерів російської опозиції – ймовірно, Ахмеда Закаєва. У СБУ стверджують, що під час обшуку група військових Сил оборони здійснила на них збройний напад та намагалася «відбити» затриманого, заблокувавши авто. Для придушення нападу СБУ залучила бійців ЦСО «А» і застосувала зброю.

Своєю чергою, Степан Каплунов звинуватив СБУ у своєму незаконному викраденні ще 23 серпня. Він також заявив, що протягом перших трьох діб з ним «працював» особисто очільник СБУ – генерал-майор Олександр Поклад. Також Каплунов заявив, що СБУ хоче дискредитувати ексголову ГУР Кирила Буданова та заступника командира спецпідрозділу «Тимура» Дмитра Іванова, звинувативши їх у співпраці з російською спецслужбою.

Коли 2 вересня СБУ привезла Каплунова додому для обшуку, туди прибули його побратими з ГУР, щоб проконтролювати законність дій, після чого виник збройний конфлікт.

Для врегулювання ситуації на місце прибули представники ДБР та вище керівництво підрозділів, сторони розрядили зброю. Згодом ДБР оголосило підозри бійцю Головного управління розвідки та співробітнику СБУ. Окремо слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Каплунова.

На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський, зазначивши, що обидві структури мають понести відповідальність. Президент анонсував звільнення заступників керівників СБУ та ГУР, а також уже звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.

4 вересня Печерський райсуд Києва обрав особисту поруку як запобіжний захід командиру загону ГУР Сергію Іванову та співробітнику СБУ Назару Верхолі у справі про стрілянину між окремими підрозділами спецслужб.

Іванову інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає від дев’яти до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Назара Верхолу підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.