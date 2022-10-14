У 2012-2019 роках Балицький був народним депутатом України від Партії Регіонів та Опозиційного блоку

Колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від «Опозиційного блоку» та так званий голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький оформив паспорт громадянина РФ ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це пише мелітопольське видання «РІА-Мелітополь», яке опублікувало фото російського документу зрадника України.

Згідно з копією російського паспорта Балицького, документ було видано 7 грудня 2021 року в окупованому Росією Криму.

«За цим документом він вільно пересувався до Севастополя та Москви, проходив спецпідготовку до так званої спецоперації, отримуючи від спецслужб, інструктаж за своїми функціональними обов'язками в анексії території України», – пише видання.

Паспорт громадянина РФ Євгения Балицкого фото «РІА-Мелітополь»



Зазначимо, що Балицького у травні росіяни призначили головою Запорізької області. До цього сам Балицький називав себе «начальником військово-цивільної адміністрації» Запорізької області. Зауважимо, що окупантам так і не вдалося взяти під контроль усю територію області. Тому росіяни поспішили оголосити про «приєднання» до Росії Запорізької області, не зазначаючи в яких саме межах її анексували.

Хто такий Євген Балицький

Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань («Партія регіонів», «Опозиційний блок»). За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до мародерства місцевих підприємств.

Колишній військовий льотчик Євген Балицький уже віддавна співпрацює з російськими окупантами в Мелітополі. Зокрема, він добровільно надав можливість ретрансляції каналу «Росія 24» на базі свого телеканалу «МТВ-плюс».

У минулому скликанні Верховної Ради він був одним із найбільш проросійських депутатів. Зокрема, Балицький називав спроби повернути Крим «істерією». Вільно їздив до окупованого Криму. 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей, зазначає «Новинарня».

У листопаді 2017 році під час суперечок в прямому ефірі одного з телеканалів, Балицькому запропонували виїхати в Росію. У відповідь він сказав, що готовий виїхати разом зі своїм округом, до якого, зокрема, входив нині тимчасово окупований Мелітополь.