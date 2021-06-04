Міністр МЗС України Дмитро Кулеба відповів на ідею Олександра Лукашенка вспустити до Протасевича бойовиків «ЛНР»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив Олександра Лукашенка про санкції, якщо він впустить бойовиків з Донбасу на допит до затриманого в Мінську білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

«Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. І особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних», – заявив він в інтерв’ю «Сніданку з 1+1» 4 червня.

Міністр додав, що не хоче голослівно розкидатися погрозами, однак є речі, які Україна не пробачає.

«Неповага до територіальної цілісності України – одна з таких речей», – повідомив він.

Що відомо про затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами. Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. Для посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча ще раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.

Після затримання КДБ Білорусі заявив, що Протасевич воював на Донбасі в складі українського батальйону «Азов» у 2014-2015 роках, а бойовики «ЛНР» навіть відкрили проти Протасевича через це «справу». Водночас засновник батальйону «Азов» Андрій Білецький заявив, що білоруський опозиціонер був на війні, однак не як військовий, а як журналіст.