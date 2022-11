В Україну прибула військова допомога від Литви – ще 12 бронетранспортерів М113, серед них 10 БТР з мінометами 120-мм калібру, а також боєприпаси.

Про це у Twitter повідомив в понеділок, 14 листопада, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць з 120-мм самохідними мінометами) та боєприпаси», – написав він.

More military support from has reached its destination . 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Lithuania fulfills its obligations and now 62 M113 of different purposes have been sent to Ukraine. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7