Результат перевірки на алкотестері

Львівські патрульні зупинили водія Mercedes Sprinter, який їхав з перевищеною швидкістю. Як виявилося згодом водій був п'яний, перевірка на алкотестері показала у 15 разів перевищену норму алкоголю у крові, повідомила прес-служба поліції у вівторок, 4 липня.

Як повідомили у поліції, близько 17:00 понеділка, 3 липня, патрульні, які контролювали дотримання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam на автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська, зупинили автомобіль Mercedes Sprinter. Прилад показав, що водій авто їхав зі швидкістю 79 км/год.

За кермом Mercedes Sprinter був 49-річний львів'янин. Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили, що він п'яний. Водієві запропонували пройти перевірку за допомогою алкотестера. Результат — 3,03 проміле. У 49-річного водія норма алкоголю у крові була перевищена у 15 разів.

На порушника одразу ж склали протокол за керування машиною у стані алкогольного сп'яніння, чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.