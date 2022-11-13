Журналісти британського телеканалу Sky News у Херсоні в оточенні мешканців звільненого міста

Міністерство оборони України позбавило акредитації низку журналістів, які потрапили у звільнений Херсон до завершення стабілізаційних заходів. Там наголосили, що вони не мали на це дозволу. Про це Міноборони України повідомило у своєму Telegram.

У відомстві послалися на наказ головнокомандувача від 3 березня 2022 року про роботу ЗМІ на війні в Україні та порядок їхньої акредитації.

«Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані нечинними», – зазначили там.

Нагадаємо, що українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону.

Тікаючи окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.

Як інформував ZAXID.NET, 9 листопада російський командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що армія Росії вимушено покидає Херсон. 11 листопада у Херсон зайшли українські військові.