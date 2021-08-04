Олег Скорейко про бізнес

У своє перше відділення Нової пошти Олег Скорейко інвестував всього 10 тисяч гривень. Це було 10 років тому. Справа пішла добре, і зараз це його основний бізнес, який підприємець постійно розвиває. Лише у транспорт він інвестував вже майже 70 тисяч доларів, бо впевнений – це окупиться.

Розповідаємо, як підприємець з Чернівецької області відкрив відділення пошти за франшизою майже в усіх містечках, селах та селищах рідного району.

П'ять років шукав себе в бізнесі

Активності Олега Скорейка можна позаздрити: він започаткував кілька бізнесів та очолив футбольний клуб. Але найбільше часу Олег приділяє своїй основній справі – за 10 років він відкрив 8 відділень Нової пошти у рідному місті Кіцмані та 27 відділень у сусідніх селах регіону.

«З 2007 року я очолював підприємство споживчої кооперації. З кар'єрою все було добре. Мене періодично запрошували на керівні посади то в банківську, то в державну сферу, але я завжди хотів мати власну справу, – згадує Олег Скорейко. – Тож пробував себе в автомобільному бізнесі, відкрив фастфуд та магазин одягу, був дистриб'ютором тютюнових брендів. Але все це було не те: дохід був невеликий, я не розвивався як бізнесмен. Можливо тому, що робив усе інтуїтивно, спирався на свою економічну освіту, а треба було повчитися веденню бізнесу».

Товар для свого магазину одягу Олег Скорейко зазвичай привозив особисто – їздив у інші області на власному автомобілі. Одного разу вирішив піти іншим шляхом – замовив доставку через Нову пошту. Відслідковуючи своє відправлення на сайті перевізника, наштовхнувся на оголошення: «Бажаєте стати партнером та відкрити відділення у своєму регіоні?». Питання зацікавило. Підприємець залишив заявку на сайті компанії, і через деякий час йому передзвонили та запросили на зустріч.

Так Олег дізнався, що у Нової пошти є франшиза. Тобто компанія продає право використовувати її бренд і бізнес-модель, надає юридичне та маркетингове супроводження, навчає співробітників. З підприємця – витрати на оренду приміщення та ремонт, офіційне працевлаштування та зарплати для працівників, техніка і управління бізнесом.

Це був 2011 рік. На той час у Нової пошти було лише 100 відділень у найбільших містах України. Щоб швидше масштабуватися, Нова пошта запропонувала місцевим підприємцям на партнерських умовах відкривати відділення у своїх населених пунктах. Одним із таких партнерів і став Олег Скорейко.

«У моєму рідному місті – Кіцмані – відділень Нової Пошти ще не було. Тож я вдарив по руках і поїхав у Полтаву на навчання майбутніх франчайзі, – згадує підприємець. – У мене було приміщення та свій автомобіль, лишалося виконати всі вимоги компанії: поставити решітки на вікна та навісні замки, сейф, стіл для перевірки товарів, комп'ютер та розпочати роботу. Спочатку працював разом із другом і братом. Доводилось бути і водієм, і оператором, і вантажником. Згодом узяв на роботу ще двох працівників – обов'язково з офіційним оформленням, бо це жорстка вимога Нової пошти».

Як залучав великих клієнтів

Населення Кіцмані лише 7000 людей, а Нова пошта на той час ще не була настільки відомою, як зараз. Тож перший час клієнтів було небагато. Інколи Олегу доводилося везти з Чернівців лише кілька посилок.

«Перший час було важко. Бувало, що цілий місяць працюєш, а виявляється, що заробив лише 700 гривень», – згадує він.

Його магазин з одягом швидко прогорів і закрився, тож на Нову пошту була вся надія. Щоб бізнес розвивався, треба було активно залучати нових клієнтів. Бажано – великих та постійних. Підприємець дізнався: в його місті є фірма, що займається бруківкою, інша – возить запчастини з Англії, третя – доставляє вантажі з Європи і потім розсилає їх по всій країні. Олег зрозумів: це потенційні клієнти, лишається лише надати їм вигідні умови.

«Я пропонував їм різні бонуси: наприклад, робив безкоштовне пакування, і навіть сам забирав їхні вантажі прямо від їхнього складу, аби тільки вони стали моїми клієнтами, – згадує Олег Скорейко. – Врешті це спрацювало. Хоча головною перевагою переходу на Нову пошту для них стала велика мережа відділень. Конкуренти мали представництва тільки у великих містах, а Нова пошта активно відкривала відділення у невеликих містечках та селищах. Для них це було зручно».

Перше відділення Нової пошти, яке підприємець відкрив у рідному місті, окупилося приблизно за рік. Вже наступного року Скорейко відкрив друге відділення у сусідньому селищі. Далі бізнес постійно ріс, а прибуток він інвестував у розвиток.

«У компанії серйозні стандарти роботи для франчайзі, – говорить він. – Усе прописано до деталей – і щодо пакування, і обслуговування клієнтів. Дуже серйозні вимоги щодо оформлення фасаду, безпеки, менеджменту, маркетингу та обладнання приміщень, адже для клієнтів це все Нова пошта. Але компанія теж іде назустріч. В усіх партнерів є прямий контакт зі своїм територіальним менеджером, і навіть з директором усієї франчайзингової мережі. А двічі на рік усі партнери зустрічаються і обговорюють свою роботу. Якщо у нас є якісь побажання чи ідеї, в компанії дослухаються».

Чотирьох автівок вже замало

Зароблене Олег Скорейко постійно інвестує у розвиток бізнесу. Він купив вже чотири машини: три вантажівки та одну легкову. Лише у транспорт він інвестував 60-70 тисяч доларів, найближчим часом планує докупити ще одну автівку. Але переконаний: воно того варте. «Кожні 2-3 роки роблю у приміщеннях ремонт і постійно докуповую обладнання. Усі мої співробітники працюють офіційно, тож я створив у своєму районі нові робочі місця та плачу податки». Минулого року Олег сплатив до місцевого бюджету близько 1 млн гривень податків.

Як за франчайзі, за ним закріплений Кіцманський район. Підприємець охопив відділеннями вже майже усі населені пункти району: без Нової пошти лишається тільки три найменших села, у яких живуть по 150-200 людей.

Окрім бізнесу, у Олега є й заняття «для душі». Він розвиває спорт у рідному районі. У лютому навіть став президентом місцевого футбольного клубу, за який колись грав. «Я фінансово допомагаю і кікбоксерам, і баскетболістам, і футболістам. Дарував їм професійний одяг, спонсорував поїздки на змагання та купував спортивний інвентар. Хочемо заявити наших юних гравців на участь у чемпіонатах області, а то й на чемпіонат України», – говорить він.

Підприємець не проти охопити ще один район, щоб відкрити ще більше відділень та розвивати місцеву інфраструктуру. Наразі у планах відкривати відділення у тих населених пунктах, де має лише невеликі точки видачі. А у деяких містечках – відкривати вже друге та третє відділення. Адже кількість охочих скористатися послугами Нової пошти, як і обсяги відправлених посилок постійно зростають.