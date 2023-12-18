Перетнути кордон чоловіки намагалися на легковому автомобілі

На Буковині прикордонники спільно з поліцейськими затримали трьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перейти державний кордон. Порушники по одинці прибули в населений пункт в прикордонні і серед місцевих почали шукати людину, яка б допомогла їм перейти в Румунію. Місцеві жителі про незнайомців повідомили правоохоронцям. Ухилянтів затримали за кількасот метрів від державної межі.

Оперативникам Чернівецького прикордонного загону невідомі надіслали інформацію про те, що троє чоловіків призовного віку планують незаконно перетнути державний кордон з Румунією. Правоохоронці з’ясували, що три потенційні ухилянти приїхали в прикордонне село з різних областей України. Раніше між собою чоловіки не були знайомі, але вирішили разом шукати серед місцевих людину, яка б допомогла їм потрапити у сусідню державу. Переправити їх на своєму автомобілі погодився один із жителів села.

Правоохоронці вилучили в правопорушників мобільні телефони та номерні знаки

«Під час розслідування за допомогою місцевих жителів та соціальних мереж поліцейські спільно з прикордонниками встановили ймовірного організатора незаконного переправлення, який погодився допомогти чоловікам. Оперативники прикордонного загону у визначений час на одній з доріг неподалік кордону зупинили легковий автомобіль, яким керував сам провідник. Його пасажирами були ті самі троє ухилянтів, яким переправник пообіцяв безперешкодну доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби в понеділок, 18 грудня.

За це організатор планував отримати з кожного ухилянта по 5000 доларів США. ️Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити за кордон, і самого переправника. На ухилянтів склали протоколи про адміністративне правопорушення. Вони заплатять штраф в державну казну. Організатору незаконної оборудки загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 332 КК України (Незаконне переправляння осіб через державний кордон). Буковинцю загрожує ув’язнення до трьох років.