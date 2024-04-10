Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали голову однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретаря ради на хабарництві. Посадовці вимагали у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців, 30 тис. доларів. Про це у середу, 10 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, підприємець хотів відремонтувати недобудову школи площею 4,5 тис. м², яка розташована на території громади. Чоловік планував облаштувати там житло для переселенців. Платити за проживання людей мала міжнародна гуманітарна організація. З цією пропозицією він звернувся до міської ради.

«Посадовці під час зустрічей запросили у чоловіка 30 тис. доларів хабаря. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру», – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 9 квітня, підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей правоохоронці затримали обох посадовців.

Затриманим повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. ДБР вирішує питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Також слідчі встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки, у тому числі перевіряють місцевих правоохоронців, які могли співпрацювати з посадовцями під час вимагання хабаря.

Зазначимо, що ДБР не називає імен затриманих, але за даними джерел «Бабеля», йдеться про мера міста Новомосковськ Сергія Рєзніка та секретаря міськради цього ж міста Володимира Арутюнова.