Для затримання чоловіка велася спеціальна поліцейська операція

36-річний житель села Доманівка в Миколаївській області під час побутового конфлікту відрізав своєму 55-річному батькові частину носа, губи і статевих органів. Після того як на місце події приїхали поліцейські, чоловік обстріляв їх, поранивши правоохоронців. Про це повідомили у поліції Миколаївської області у п’ятницю, 22 січня.

Як розповіли у відомстві, ще 20 січня 36-річний чоловік під час сварки накинувся на рідного батька і понівечив його: чоловік завдав жертві рани ножем, при цьому відрізав частину носа, губу і статеві органи.

«36-річний зловмисник у ході конфлікту відрізав батькові частину носа, губи і статевих органів. 55-річний пенсіонер зміг дійти до будинку своєї сестри і попросити допомоги, жінка викликала і швидку, і поліцію. Його госпіталізували», – сказано в повідомленні.

Наступного дня, 21 січня, коли правоохоронці прибули збирати докази ймовірної причетності зловмисника до травмування батька ,чоловік одразу ж відкрив по них вогонь на ураження, поранивши трьох поліцейських. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Знешкоджувати зловмисника приїхали бійці «КОРДу», які взяли будинок штурмом. Під час спецоперації чоловіка роззброїли та затримали.

відео Національної поліції

За словами начальника ГУНП Сергій Шайхета, в будинку 36-річного чоловіка поліцейські виявили розтяжки, які приводилися в дію за допомогою радіозв'язку, станція управління для спрацьовування вибухівки, боєприпаси. Крім того при огляді фахівці вибухотехнічної служби в приміщенні виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, патрони та інші вибухові пристрої, інформує місцевий сайт «0512».

За фактом стрілянини по працівниках поліції слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Якщо провину зловмисника доведуть в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув'язнення.