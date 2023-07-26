Одну з 650 скрипок Страдіварі, які збереглися до наших днів, намагалися переправити до Молдови

В Одеській області прикордонники на пункті пропуску виявили в рейсовому автобусі скрипку виробництва Антоніо Страдіварі, датовану 1730 роком. Власника скрипки, яку виявили в футлярі, замаскованому під сумку, не знайшли, повідомили у прес-службі ДПСУ Одещини у середу, 26 липня.

Під час огляду рейсового автобуса у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», що у Білгород-Дністровському районі, співробітники прикордонно-митного контролю помітили сумку, поставлену між кріслами транспорту. У сумці виявили замаскований футляр зі скрипкою Антоніо Страдіварі, якій 293 роки.

«Однак, як з’ясувалося, всесвітньо відомий предмет нібито не має власника. У транспортному засобі перебували лише два водії іноземці та стюардеса. Останні пояснили, що така скрипка, яка, ймовірно, становить історичну чи культурну цінність – передача, яку не забрали на території України», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що у світі є лише 650 музичних інструментів Антоніо Страдіварі, які збереглися до сучасності. Скрипку, яку виявили в автобусі, вилучили правоохоронці, передавши її на експертне дослідження.

Нагадаємо, 30 червня прикордонники на Буковині затримали чоловіка, який намагався вивезти стародавнє Євангеліє 1865 року та «Календар» 1857 року. У чоловіка вилучили раритетні книги та доправили їх на експертизу.