Обом службовицям вручили підозри за статтею про самовільне залишення військової частини

На Рівненщині викрили двох військовослужбовиць, які не ходили на роботу, але отримували зарплату і навіть бойові доплати. Встановлено, що одна з жінок – це колишня дружина заступника командира військової частини, а інша – їхня донька.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, жінки розпочали службу в одній з військових частин Рівненської області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з них обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

Проте на роботу жінки виходили лише перші три місяці служби. Улітку 2022 року вони перестали з’являтися на роботі, продовжуючи отримувати повне грошове забезпечення.

За документацією, жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на сході країни, і її виплата становила 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн.

«При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА-центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі», – повідомляють деталі справи у ДБР.

Встановлено, що у цій військовій частині посаду заступника командира займає батько чергової та колишній чоловік заступниці командира роти. За оперативною інформацією, екс-подружжя продовжує проживати разом, а розлучення вони оформили фіктивно з метою просування по службі та уникнення конфлікту інтересів.

Жінкам вручили підозру за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років тюрми.

Нагадаємо, у вересні працівники ДБР повідомили про підозру іншому заступнику командира батальйону, який протиправно призначав виплати доньці свого колеги та, фактично, закривав очі на її прогули.