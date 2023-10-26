Сквер, у якому збирались нетверезі молоді люди і слухали музику

На Рівненщині поліція склала адмінпротоколи на учасників компанії, які слухали російську музику та перебували у стані сп’яніння. Нетверезу молодь, яка відпочивала у сквері в місті Острог, зафільмували очевидці ввечері 21 жовтня та опублікували запис у спільноті «Підслухано Острог».

«Кожного дня, кожного вечора відбувається такий двіж біля Алеї Героїв. Особи від 12 до 20+ п‘ють та слухають музику. Ніхто нічого не контролює, але сьогодні відбулась така ситуація: ці особи слухали російську музику на колонці дуже голосно. Біля Алеї наших Героїв це не є припустимим», – йдеться у підписі до відео.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, вночі 21 жовтня до поліції звернулась жінка і повідомила, що в одній з місцевих спільнот у соцмережі вона побачила відео, як компанія молоді в стані сп’яніння гучно слухає російську музику та зухвало себе поводить. Компанія перебувала сквері поблизу банерів загиблих військових на проспекті Незалежності.

Працівники сектору реагування патрульної поліції міста Острог виїхали за вказаною адресою. Утім, на той час нікого не виявили. Однак правоохоронці посилили патрулювання у центрі міста. Згодом вони встановили 15 осіб, причетних до інциденту. Зазначається, що їм від 13 до 20 років.

Правоохоронці склали п’ять адмінматеріалів: три – за ст. 178 КУпАП (поява у громадських місцях у п’яному вигляді), по одному – за ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння) та за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

«Із порушниками провели профілактичні бесіди, а батьків попередили про заборону перебувати неповнолітнім в громадських місцях після 22:00 без супроводу дорослих», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що стаття про появу у стані сп’яніння передбачає від 17 до 85 грн штрафу, споювання неповнолітнього – від 102 до 136 грн, а невиконання обов’язків щодо виховання дітей – 850 грн штрафу.