В управлінні ДСНС Тернопільщини провели 19 обшуків

На Тернопільщині інспектори територіального управління ДСНС отримували 20% відкату від договорів на протипожежне обслуговування підприємств. Корупційну схему ліквідували працівники СБУ. Правоохоронці встановили, що службовці ДСНС зареєстрували фірми з протипожежного обслуговування на своїх родичів та знайомих і змушували підприємців укладати договори лише з обраними компаніями. Наразі одному інспектору повідомлено про підозру, а стосовно ще 9 продовжується розслідування.

Працівники СБУ спільно з поліцією Тернопільщини з’ясували, що до корупційної схеми в ДСНС можуть бути причетні 10 посадовців. За даними слідства, вони одержували до 20% відкату з кожного договору на протипожежне обслуговування підприємств. Для цього, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича 3 приватних підприємства, які виконують роботи протипожежного призначення.

«Використовуючи службові повноваження, посадовці змушували підприємців укладати договори на одержання відповідних послуг виключно з підконтрольними їм фірмами. За це учасники “схеми” регулярно одержували від представників згаданих фірм свій відсоток», – повідомили в СБУ Тернопільщини в середу, 3 січня.

Загалом працівники СБУ провели 19 обшуків в кабінетах та помешканнях співробітників ДСНС. Частина з цих обшуків відбувалася в Кременці. Під час слідчих дій вилучили документацію та чорнові записи з доказами незаконної діяльності, банківські карти, на які перераховували відкати, близько 250 тис. грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Наразі одному із учасників – головному інспектору відділу запобігання надзвичайним ситуаціям повідомлено про підозру за ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру й іншим особам. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.