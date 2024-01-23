Церква кілька років потребує ремонту

На Тернопільщині жителі села Білозірка віддали 100 тис. грн на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ. Ці гроші люди збирали для ремонту місцевої церкви святого Архистратига Михаїла. Кошти селяни жертвували протягом року, але спільною думкою вирішили їх передати в українське військо.

В парафіяльній громаді села місцеві жителі кажуть, що хоча 100 тис. гривень збирали на реконструкцію місцевого храму, однак врешті вирішили їх віддати місцевим волонтерам для закупівлі FPV-дронів. Односельці запевняють, що на ремонт церкви ще зберуть кошти, а допомога військовим на фронті необхідна терміново. Гроші на ЗСУ передав відомий на Тернопільщині священик, блогер, намісник храму в Білозірці Олексій Філюк.

Пожертву передав відомий на Тернопільщині священик, намісник храму Олексій Філюк

100 тис. грн віддали відомій на Лановеччині волонтерці Богдані Барві.

«Люди творять неймовірні дива, коли їх світлих і зболених сердець торкається воістину Божа рука. Церква завжди займала провідне місце в житті багатьох. Парафіяни, які довгий період збирали кошти на ремонт церкви в селі Білозірка, вирішують вкотре підтримати військових на передовій і передати ці кошти на закупівлю дронів», – розповіла волонтерка з Лановеччини Богдана Барва.

Гроші парафія Білозірки збирала на ремонт місцевої церкви

Храм в селі Білозірка Лановецької громади – культова споруда, православний парафіяльний храм (ПЦУ), пам’ятка архітектури місцевого значення. Першу церкву було збудовано в 1735 році, тоді вона була дерев’яною.

Храм — дерев'яний з такою ж дзвіницею. Була дерев'яна каплиця та кам'яна каплиця-усипальниця 1879 року. В вересні 1909 року було освячено новий храм, від тоді ремонтні роботи в ньому не проводилися.