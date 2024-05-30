Взимку 2024 року волинські прикордонники зупинили чоловіка з підробленими документами

Володимир-Волинський міський суд виніс вирок 32-річному підприємцю за підроблення документів про бронювання від мобілізації. Чоловік пред’явив їх на пункті пропуску «Устилуг» з наміром виїхати за кордон, за що отримав 9350 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 27 травня, на початку січня 2024 року Дмитро Тищенко за допомогою графічного редактора вніс свої дані у бланк про наказ на бронювання від військової служби й про направлення на службове відрядження, після чого роздрукував їх на кольоровому принтері. Вранці 4 лютого 2024 року обвинувачений пред’явив підроблені документи на контрольно-пропускному пункті «Устилуг», де його викрили прикордонники.

У суді Дмитро Тищенко свою вину визнав. Відомо, що чоловік родом із села Білогородка Київської області, працює підприємцем, раніше судимий не був.

Суддя Олександр Лященко визнав Дмитра Тищенка винним за ч.1 ст.358 (підроблення офіційного документа), ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ й зобов’язав обвинуваченого сплатити 9350 грн штрафу, а також 3029 грн за судові витрати. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.